En el Cristo de La Salud y La Virgen de la Esperanza han participado más de 400 personas, entre nazarenos, costaleros y autoridades

Las Palmas de Gran Canaria celebró en la tarde de este domingo, una de las procesiones más multitudinarias de la Semana Santa. Un encuentro que recorrió las principales calles de Vegueta.

Informa. RTVC.

La Cofradía de Nazarenos del Cristo de la Salud y la virgen de la Esperanza de Vegueta salieron a las siete de la tarde desde la plaza de San Domingo, para pasar por diferentes calles del barrio. Así como, por la Catedral de Santa Ana, para regresar en torno a la media noche, nuevamente, a la iglesia de Santo Domingo.

Se trata de una de las procesiones más populares y con mayor devoción de la capital grancanaria. Además, alrededor de 420 personas han participado en esta Estación de Penitencia entre cortejo de nazarenos, costaleros, autoridades y bandas de música.