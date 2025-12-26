Veneguera revive la Navidad con su Belén Viviente

Vecinos, familias y turistas llenaron el barrio de tradición, música y escenas costumbristas desde la tarde

Familias de toda Gran Canaria y numerosos turistas acudieron a Veneguera para disfrutar de uno de los actos navideños más esperados del municipio de Mogán, el Belén Viviente, en una jornada que comenzó a las 17:30 horas. La Misa de Navidad llenó la iglesia de fieles, junto a niños y niñas vestidos con la indumentaria tradicional canaria que acompañaron a los protagonistas del Belén.

Participación vecinal

María y José estuvieron representados por los vecinos Fayna Saavedra y Kevin García, mientras que el Niño Jesús fue la bebé de seis meses India Cruz.

Tras la liturgia, el baile de La Cunita emocionó al público en la plaza anexa. Participaron alumnado de las Escuelas Artísticas de Mogán y vecinos del barrio. La comitiva inició después un recorrido festivo hacia La Cardonera, acompañada de música tradicional, baile y un burrito que custodiaba a la Sagrada Familia.

Más de cuarenta escenas costumbristas

En La Cardonera comenzó la representación de más de cuarenta escenas protagonizadas por vecinos de Veneguera y del casco de Mogán. El público contempló oficios tradicionales como carpinteros, herreros, carboneros y caladoras, además de labrantes de la tierra y artesanos.

También destacó la elaboración del gofio, una casona canaria con labores de costura y una zona festiva con juegos y productos tradicionales. No faltaron los corrales con ovejas, gallinas, vacas y espacios de apicultura, junto a fincas de tomates, plátanos y millo.

Los asistentes disfrutaron además de pan de leña recién hecho, chocolate caliente y productos caseros, como tortillas de calabaza y pella de gofio. Entre los visitantes se encontraban concejales, concejalas y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que participó en el grupo de danza folclórica.

El programa incluyó demostraciones del Salto del Pastor y música en directo con la Agrupación Folclórica Umiaya y Labrantes de Arucas. El Belén Viviente, organizado por el Colectivo Belén Viviente de Veneguera, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y la FEDAC.