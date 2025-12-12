Ministerio del Interior de Venezuela: «La medida contradice el discurso oficial de EEUU respecto a la situación de los migrantes en su territorio

Imagen cedida.

Las autoridades de Venezuela han anunciado que Estados Unidos ha suspendido de forma «unilateral» los vuelos de deportación de migrantes venezolanos previstos para este viernes. Del mismo modo, que iban a facilitar «el regreso de ciudadanos venezolanos» al país caribeño.

Ministerio del Interior de Venezuela

«La medida contradice el discurso oficial de ese país respecto a la situación de los migrantes en su territorio. Además, genera incertidumbre entre las familias venezolanas que esperaban el reencuentro». Según alertó el Ministerio del Interior de Venezuela en un comunicado.

Así, ha aseverado que esta suspensión «interrumpe un proceso que se venía ejecutando de forma coordinada y que representaba una vía para aliviar la situación de connacionales detenidos y perseguidos en suelo estadounidense«. «La expectativa del retorno seguro y digno se ve ahora frustrada por una decisión que, además de inesperada, resulta contradictoria frente a los compromisos previamente asumidos», recoge el texto.

Disposición de Caracas

«Se confía en que el Gobierno de los Estados Unidos rectifique más temprano que tarde y se reinicie el proceso de regreso de los venezolanos afectados», ha apuntado el Ministerio, que reitera la disposición de Caracas a «recibir a sus ciudadanos con los brazos abiertos, garantizando acompañamiento y apoyo en su reintegración«.