Las entradas podrán adquirirse este viernes a través de la web, así como en la taquilla habilitada del Recinto Ferial

La gala de elección de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se celebrará el miércoles 11 de febrero en el Recinto Ferial.

A la venta las entradas para la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. RTVC

En este sentido, la venta de las entradas para asistir a la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 en el Recinto Ferial de Tenerife arranca hoy, viernes 23 de enero a partir de las 09.00 horas y a partir, de las 17.00 horas se abrirán las taquillas del Recinto Ferial para la venta de aquellas entradas que no se hubieran vendido vía internet, en previsión de que se pudieran repetir nuevas incidencias.

Así, a través del sitio entradascarnavaltenerife.com los interesados podrán adquirir las localidades disponibles para la Gala de Elección de la Reina Adulta, el espectáculo principal y uno de los actos más emblemáticos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Asientos numerados

En la gala de la Reina Adulta, los asientos correspondientes a la zona de gradas y sillas estarán todos numerados y su compra se podrá realizar, únicamente, a través de la plataforma de venta digital. El precio de este tipo de localidad se mantendrá con respecto a otras ediciones. En el caso de que esta grada numerada no se agotase, el mismo día del acto se pondrán las localidades disponibles a la venta en las taquillas del Recinto Ferial.

