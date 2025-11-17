El terrero de Vecindario acogió el sábado y el domingo el campeonato con la participación de 160 bregadores y bregadoras

El VI Torneo del Fajín de Lucha Canaria ya conoce a sus ganadores de Gran Canaria / Fundación CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias continuó el sábado y el domingo, 15 y 16 de noviembre, con la celebración de su Torneo del Fajín de Lucha Canaria, que este año cumple su sexta edición. La competición, a desarrollar en categoría prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, tanto masculina como femenina, ha tenido lugar en diferentes enclaves de Canarias. El próximo 30 de noviembre celebrará la gran final en el terrero de Vecindario (Gran Canaria).

Estas dos jornadas, correspondientes a las concentraciones de Gran Canaria, tuvieron lugar en el terrero municipal de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, y lograron congregar a 160 bregadores y bregadoras representantes de diferentes escuelas de lucha canaria de la isla.

Los ganadores y ganadoras de las distintas categorias

En la categoría prebenjamín, Alain Sánchez (C.L. Castro Morales de Telde) se alzó con el triunfo tras vencer a su compañero de equipo Marcos Suárez en el torneo masculino. En categoría prebenjamín femenino, la campeona fue Alexia Valerón (C.L. Castro Morales de Telde), que se impuso en la final a Aitana Guillén (C.L. Maninidra). En lo que respecta a las competiciones de benjamín, el campeón masculino fue Mario Lorenzo (C.L. Vecinos Unidos), que se impuso a Ángel Casimiro (C.L. Almogarén). En la competición femenina, Lara Santana (C.L. Almogarén) se proclamó campeona al vencer a su compañera Paola Cazorla.

En categoría alevín masculina, Samuel Cabrera (C.L. Maninidra) se proclamó campeón después de imponerse a Cristo Izquier (C.L. Santa Rita), mientras que en alevín femenino Ariadna Hernández (C.L. Almogarén) se impuso en la final a María González (C.L. Agüimes). En categoría infantil, el luchador Diego Mendoza (C.L. Santa Rita) se impuso en la final masculina a Miguel Ramírez (C.L. Almogarén). En categoría infantil femenino, la campeona fue Valeria Lajo (C.L. Santa Rita), por segundo año consecutivo, tras vencer en la final a Omayra Cazorla (C.L. Campitos).

Los cuatro ganadores y ganadoras consiguieron, de este modo, su clasificación para tomar parte en la gran final regional del próximo 30 de noviembre, en el terrero municipal de Vecindario, donde se dilucidarán los campeones del VI Torneo Fajín Fundación CajaCanarias 2025, mientras que los finalistas disputarán calificación previa, el día anterior, para intentar acceder a la cita definitiva.

Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias

Desde 1943 y hasta mediados de la década de los sesenta del siglo pasado, se celebraron Campeonatos Absolutos en Canarias para elegir al mejor luchador del año, dividiéndose estas competiciones por categorías ya entrados los años cincuenta y, desde 1961, también por pesos. A los ganadores se les entregaba un fajín, considerado como el mayor estatus que podía alcanzar un luchador y ostentando a lo largo de todo el año esa condición. Víctor Rodríguez, Alfredo Martín “El Palmero”, José Rodríguez “Faro de Maspalomas”, Felipe del Castillo o Nino Morales son figuras reconocidas de nuestro deporte vernáculo que obtuvieron o disputaron estos legendarios desafíos por el fajín durante su existencia.

Por este motivo, la Fundación CajaCanarias prosigue su histórico compromiso con nuestros deportes y tradiciones vernáculas, seña de identidad de la institución desde sus orígenes. Recuperando en esta ocasión una importante tradición luchística con la organización del VI Torneo del Fajín y, en esta ocasión, enfocado a los practicantes de base, de cara a fomentar entre los luchadores y luchadoras de categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil una competición que refuerce el futuro de la lucha canaria. Así como incentive la convivencia y la sana competición, en busca de ostentar el fajín que acredite como mejor luchador de su categoría a nivel regional. De este modo, la Fundación CajaCanarias reafirma su espíritu de fomento y organización de acciones deportivas en el ámbito de la lucha canaria destinadas a los más jóvenes, con la intención de reforzar e incrementar su presencia entre la juventud e infancia de las islas.