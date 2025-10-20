Viaje de sabores de lunes a viernes en ‘Como en Casa’

El programa gastronómico de Televisión Canaria visita esta semana la pastelería Makika & Co, la pastelería D’Ma Cookies, la Tasca Alma, el GastroBar Niño Malo y el restaurante Ba,bi Gopurmet

El programa gastronómico de referencia en Televisión Canaria, ‘Como en Casa’, continúa descubriendo los sabores y rincones más deliciosos del Archipiélago. El espacio, presentado por Kiko Barroso y Catha González, sigue sumando pasos hacia sus 500 capítulos en antena, con nuevas entregas de lunes a viernes a las 19:50 horas.

A lo largo de esta semana, el programa visitará cinco restaurantes que sorprenderán tanto por su propuesta culinaria como por las historias que hay detrás de cada plato.

De un croissant perfecto a una galleta “Como en Casa”

El lunes, 20 de octubre, el equipo viajará hasta Makika & Co, una pastelería francesa situada en San Cristóbal de La Laguna que ha reinventado la manera de desayunar y merendar en Tenerife. Allí, técnica, creatividad y mimo se combinan para dar vida a un croissant relleno elaborado por Kiko y Catha, que promete conquistar tanto al paladar como a la vista.

El martes, 21 de octubre, será el turno de D’Ma Cookies, un acogedor local en Tamaraceite (Las Palmas de Gran Canaria) donde Ofelia hornea las galletas más famosas de la capital. Entre sus irresistibles creaciones destacan las “estilo New York”, crujientes por fuera y blandas por dentro. En esta ocasión, los presentadores elaborarán una galleta especial bautizada como ‘Como en Casa’, rellena de brownie y decorada con pepitas de chocolate.

Sabores que cruzan fronteras

El miércoles, 22 de octubre, el viaje gastronómico continuará en el Bambi Gourmet, ubicado en el corazón de Puerto de la Cruz. Su propuesta combina tradición rumana y producto canario en una fusión tan sorprendente como deliciosa. Daniel y Rodica, sus propietarios, compartirán con Kiko y Catha su historia y sus platos estrella: una musaka creativa en pasta crujiente y un trampantojo de mango que harán las delicias de los espectadores.

El jueves, la ruta se detendrá en la Tasca Alma, situada en Vegueta, donde el sabor canario y la hospitalidad se sirven en cada plato. Este rincón, uno de los pocos en Canarias que ofrece café de Agaete, invitará al equipo de ‘Como en Casa’ a preparar una burrata canaria con escarcha de tomate de La Aldea y pesto, además de un tataki de ternera con base de stracciatella.

Broche final en Fuerteventura

El recorrido semanal culminará el viernes en el GastroBar Niño Malo, en Corralejo (Fuerteventura), un local moderno que apuesta por la fusión y la diversión a partes iguales. Su carta, en constante evolución, busca enamorar con cada bocado. Allí, Kiko y Catha se atreverán con un cavatelli con ragú de pulpo y un “gyozpacho”, un guiño creativo entre Asia y Canarias que pondrá el broche de oro a la semana.

Con este itinerario, ‘Como en Casa’ reafirma su compromiso con la gastronomía de las Islas, mostrando no solo sus sabores, sino también las historias, personas y emociones que hay detrás de cada cocina.