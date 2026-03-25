El número total de viajeros en los muelles de esta entidad fueron 5.476.547 en 2025

El número de viajeros que pasaron por los muelles gestionados por el ente Puertos Canarios en líneas regulares de tráfico creció un 3,2 % en 2025 respecto al año anterior, llegando a 5.476.547.

Los viajeros de líneas regulares en los Puertos Canarios crecen un 3,2 %/ Imagen cedida por el ente ‘Puertos Canarios’

En el pasado ejercicio se registraron 5.781.622 movimientos de pasajeros, entre embarques y desembarques, al sumarse otros 305.075 de otros servicios no regulares.

Las instalaciones de Puertos Canarios anotaron así una media de 15.840 movimientos de viajeros al día, según informó este miércoles sus responsables en un comunicado.

En esta nota, la entidad apunta que ese dato «confirma el papel de los ecopuertos autonómicos como infraestructura clave para la conectividad interinsular y la actividad social y económica de los municipios costeros».

Datos por muelle durante el año

Los seis puertos con mayor actividad —Agaete, Corralejo, Playa Blanca, Morro Jable, Caleta de Sebo y Órzola— reunieron el 96,8 % del movimiento de pasajeros de 2025, detalla la nota, destacando que solo Agaete, Corralejo y Playa Blanca concentraron el 63,8 % del total.

Al hacer balance de 2025, en lo referente a cifras de movimiento de pasajeros, el texto especifica que el puerto de Agaete, en Gran Canaria, registró 1.256.140, con un incremento del 6,6 % respecto al año anterior.

El puerto de Corralejo, en Fuerteventura, sumó 1.247.953 movimientos, y el de Morro Jable, en la misma isla, 743.956, en tanto que el de Playa Blanca, en Lanzarote, anotó 1.183.241.

Además, la conexión con La Graciosa, que une el muelle de esta isla en Caleta de Sebo con el de Órzola, en Lanzarote, sumó 1.162.460 movimientos, añade.

Movimientos durante 2026

La entidad aportó datos de enero y febrero de 2026 a modo de avance, señalando que en esos dos primeros meses los puertos autonómicos registraron 743.067 movimientos de pasajeros, frente a los 782.198 del mismo periodo de 2025, bajando un 5 % en tasa interanual.

No obstante, Agaete inició el año al alza, con 169.798 movimientos que suponen un 5,2 % más que en la suma de enero y febrero de 2025, destaca Puertos Canarios.

Por otro lado, los puertos de Playa Blanca, en Lanzarote, y Corralejo, en Fuerteventura, sumaron 356.296 movimientos en enero y febrero.