Vicky Palma regresa a Televisión Canaria como jefa del área de meteorología

La popular meteoróloga vuelve a la que fue su casa profesional durante más de quince años, para reforzar la información del tiempo y las emergencias

Radiotelevisión Canaria arranca 2026 reforzando sus servicios informativos con la incorporación de Vicky Palma como jefa de Meteorología, un regreso a la que ha sido su casa profesional durante más de quince años.

Tras su reciente paso por el CECOES 112 Canarias, donde ejerció como responsable de la Unidad de Análisis de Riesgos y Planificación Operativa, Vicky Palma volverá a liderar el área meteorológica de la televisión y la radio públicas canarias, responsabilidad que ya desempeñó entre 2008 y 2023.

En ese periodo, recibió la Medalla de Oro de Canarias, en 2014, en reconocimiento a la labor desarrollada para mantener informada a la población durante los intensos temporales que azotaron a las Islas a comienzos de ese mismo año.

Con este nombramiento, el ente público RTVC refuerza su compromiso con una información meteorológica rigurosa y orientada a la prevención, de la mano de una profesional de referencia que vuelve a la radio televisión pública canaria con una mirada aún más completa sobre la gestión del riesgo y la seguridad de la ciudadanía.

Experiencia, rigor y vocación de servicio público

Con una sólida trayectoria vinculada a la comunicación pública del riesgo, Palma cuenta con una amplia formación en riesgos naturales, protección civil y gestión de emergencias. Su perfil combina el rigor científico con una profunda vocación de servicio público, clave para la información meteorológica en un territorio especialmente expuesto a fenómenos adversos como Canarias.

Entre su formación especializada, además de varios máster, destaca el Curso de Gestión de Catástrofes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), una capacitación de alto nivel técnico que refuerza su experiencia en la gestión integral del riesgo y la prevención de emergencias.

Su trayectoria se completa con una destacada experiencia en asesoramiento institucional y docencia universitaria, con varios años de asesoramiento profesional a distintas administraciones públicas. Entre ellas destacan su labor como asesora técnica en el Cabildo de Tenerife y su actual actividad docente en el Máster de Formación Permanente en Gestión y Dirección de Emergencias y Desastres de la Universidad de Málaga, así como su participación en el Comité de Expertos de Asesoramiento del Plan INFOCA del Gobierno de Canarias.

Una experiencia profesional especialmente cualificada para un territorio como Canarias, expuesto de forma recurrente a fenómenos meteorológicos adversos y riesgos naturales, tal y como se ha evidenciado en los últimos años.