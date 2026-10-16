La protagonista de ‘El exterior’, ha desvelado que su preparación para el papel fue «extensa», ya que debía aparentar el aspecto físico de una astronauta

El director canario Víctor Moreno llega al Festival de Sitges con ‘El exterior’. Se trata de una primera incursión en la ficción protagonizada por Daniela Brown y Rina Ota en la que propone un viaje de la ciencia al misterio.

Imagen cedida.

La cinta, una aproximación a la ciencia ficción, género poco explorado en el cine español, sigue a Ana Lima (Daniela Brown). En concreto, una astronauta inmersa en un largo simulacro para una futura misión a Marte. Cabe destacar que, termina convirtiéndose en un peregrinaje hacia lo místico después de conocer a una misteriosa mujer (Rina Ota).

«Me interesaba que no fuera una película en el espacio, sino que sucediera en la Tierra; y que poco a poco nos adentráramos en este territorio desconocido que termina en un viaje mágico». Así lo explicó ante la prensa el cineasta Víctor Moreno.

«Me gusta el cine que se entiende poco, que es sensitivo y deja un poso en el espectador», ha detallado Moreno, que a su vez ha denunciado que «vivimos en la necesidad de comprenderlo todo» y que lo interesante está en «no entender nada», como sucedía con el rock psicodélico de los 60 y 70, que «empezaba de manera melódica y terminaba en terrenos indescifrables«.

Protagonista del filme

Así, ‘El exterior’ comienza en un «espacio científico-tecnológico», un terreno de «domesticación de la naturaleza y el entorno» que va acompañado de «una narrativa muy causal», pero, a medida que avanza la trama, deriva hacia territorios desconocidos después de la aparición de una mujer que adentra a la protagonista en lo «mágico y espiritual», lo que el director ha definido como «un viaje de la ciencia al misterio».

Daniela Brown, protagonista del filme, ha desvelado que su preparación para el papel fue «extensa», ya que debía aparentar el aspecto físico de una astronauta, lo que requirió un «trabajo sobre la fuerza y resiliencia del personaje».

«Los astronautas no son héroes solitarios, sino que buscan a personas con una gran capacidad de empatía», ha detallado la actriz, que ha agregado que comenzó a entender el personaje a través del trabajo corporal porque «el límite físico no deja de ser un límite mental».