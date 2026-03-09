El Balonmano Gáldar supo reaccionar tras el descanso y decidió el encuentro en los minutos finales para sumar una nueva victoria ante el Balonmán Lalín

Victoria trabajada del Balonmano Gáldar ante el Balonmán Lalín en casa / Balonmano Gáldar

El Balonmano Gáldar volvió a hacerse fuerte en casa tras imponerse al Lalín por 27-23 en un partido muy competido que no se decidió hasta prácticamente el tramo final. Los de Aday Sánchez mostraron carácter para remontar tras el descanso y terminar llevándose dos puntos importantes ante su público.

Equilibrio en el primer tiempo

El encuentro comenzó con máxima igualdad, aunque los galdenses lograban tomar pequeñas ventajas en el marcador durante los primeros compases. Sin embargo, el conjunto gallego supo responder aprovechando los bloqueos exteriores y la potencia en las fintas de sus laterales, castigando a la defensa local. A esto se sumaron algunos fallos de lanzamiento del Gáldar que permitieron al Lalín mantenerse firme en el choque. Finalmente, los visitantes lograban marcharse al descanso con una ligera ventaja de 13-14.

El Gáldar sentencia

Tras la reanudación, el partido mantuvo el mismo guion, con ambos equipos intercambiando goles y sin que ninguno lograra despegarse claramente en el marcador. La igualdad se mantuvo durante buena parte de la segunda mitad, hasta que el Gáldar encontró una ventaja clave superado el ecuador del segundo periodo. El conjunto local apostó por el juego con siete atacantes, una decisión táctica que resultó determinante para abrir brecha.

Con el marcador a favor, los galdenses supieron gestionar los últimos minutos con madurez, ampliando la diferencia y cerrando el encuentro con el definitivo 27-23, celebrando así una nueva victoria junto a su afición en el Polideportivo Juan Vega Mateos.