El Ayuntamiento de Vilaflor ha aprobado en pleno una moción en la que pide al Cabildo de Tenerife limitar la circulación de buggies y quads en las carreteras del sur de la isla. Reclama así al Cabildo una solución ante el gran número de excursiones de este tipo de vehículos de alquiler que visitan el Teide.

Excesivo ruido

El Consistorio denuncia las molestias y el riesgo para la seguridad en las vías que supone la circulación de estos vehículos, más ruidosos que los convencionales y que, además, circulan en grupo, lo que aumenta el riesgo de retenciones y maniobras peligrosas en las carreteras de montaña.

«Para controlar ese acceso, controlar la manera en que se sube al Teide», explica la alcaldesa del municipio, Agustina Beltrán, quién apunta a que irregularidad en la actividad de algunas de estas empresas. Por ello, el Ayuntamiento quiere poner la atención en aquellas empresas que carecen de licencia para llevar a cabo esta actividad. «Hay empresa que no están legales», señala.

Las empresas del sector, a favor del control

Las empresas de buggies muestran su preocupación ante la irrupción de empresas sin licencia y se muestran a favor de la regularización. «Nosotros tenemos un máximo de diez quads, y hay compañías que salen con quince, con veinte», apunta Veronica Macchiano, propietaria de una de estas empresas.