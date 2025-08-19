Interior tiene detectados en España, a 31 de julio de este año, 104.187 casos activos por violencia de género, de los que 53.866 son con menores a cargo

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 6.655 casos activos de víctimas de violencia de género en Canarias, de un total de 104.187 en todo el territorio español y de los que 53.866 son con menores a cargo y 1.353 de estos están en riesgo de que el maltratador de su madre les agreda.

VioGén registra 6.655 casos activos de víctimas de violencia de género en Canarias

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.372 mujeres menores de 18 años; 26.107 de 18 a 30; 48.386 de 31 a 45; 25.890 de 46 a 64; y 2.432 de 65 o más, según datos estadísticos el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Los datos de Interior también revelan que hay 53.866 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.353 estos están en riesgo de que el maltratador de su madre les agreda. En concreto, actualmente hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 129 en alto y 1.220 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo «se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo».

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una imagen de archivo. Europa Press.

Casos de especial relevancia con menores

Igualmente, la estadística refleja 11.398 casos con menores a cargo de «especial relevancia», con 15 de ellos en riesgo extremo, 995 en alto y 10.388 en medio. En estos últimos se detecta «una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal».

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 26.840; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.640; la Comunidad de Madrid, con 13.038; Canarias, con 6.655; Galicia, con 6.176; Castilla-La Mancha, con 5.653; Murcia, con 5.672; Castilla y León, con 5.446; Baleares, con 4.316; Extremadura, con 2.914; Aragón, con 2.504; Asturias, con 2.174; Navarra, con 2.095; Cantabria, con 1.595; La Rioja, con 959; Ceuta, con 276; y Melilla, con 234.