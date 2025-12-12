La mayoría de casos en noviembre de violencia de género en Canarias implicaron a parejas o exparejas; 352 mujeres y 195 menores fueron acogidos de urgencia, y 564 víctimas tenían alguna discapacidad

El servicio de violencia de género del 112 en Canarias ha recibido un total de 17.166 alertas hasta el 30 de noviembre de este año, lo que supone un incremento del 8 % respecto al mismo período de 2024.

De estas llamadas, el 57,5 % (9.871) se consideraron emergencias, indicando un peligro inminente para la mujer agredida. El resto se distribuyó entre alertas informativas (26 %) y urgentes (16 %). Entre las víctimas, 564 mujeres tenían alguna discapacidad.

El servicio, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI), opera las 24 horas del día desde las salas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) en todo el archipiélago.

Datos sobre agresión

Durante estos once meses, se alertó mediante los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas (DEMA) en 1.979 ocasiones, y 352 mujeres junto con 195 menores se acogieron de manera urgente para garantizar su protección. Además, se movilizaron 9.718 recursos policiales y 801 sanitarios.

Alertas por violencia de género en Canarias suben un 8 % hasta noviembre. RTVC

El 42 % de las alertas se realizaron por la propia víctima, un 24 % por alertantes accidentales, un 18 % por instituciones y un 5 % por familiares. En la mayoría de los casos, el agresor era la pareja (7.814) o la expareja (4.568), aunque también se registraron agresiones de hijos, desconocidos, hermanos y padres.

Respecto al tipo de violencia, el 41 % de las alertas correspondieron a violencia física, el 39 % a violencia no física y el 4 % a agresiones físicas con componente sexual, que motivaron la activación de los centros de crisis en 151 ocasiones desde su apertura en mayo.

Mujeres de mediana edad

Por edades, el mayor número de alertas se registró en mujeres de entre 36 y 55 años (3.680), seguidas de las de 18 a 35 años (3.358) y de 56 a 75 años (976). Los grupos más vulnerables incluyen 237 niñas menores de 18 años y 153 mujeres mayores de 76 años.

En cuanto a la distribución territorial, las islas capitalinas concentraron el mayor volumen de llamadas recibidas.