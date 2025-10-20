La Virgen de las Nieves recibe a sus fieles en San Andrés y Sauces

Los palmeros se han acercado este lunes a visitar a su patrona en la parroquia de San Andrés Apostol

La parada de la patrona de los palmeros en San Andrés y Sauces ha sido más larga de lo esperado. Llegaba el sábado y este lunes la parroquia de San Andrés Apóstol ha recibido desde primera hora a los fieles, tanto a los que ya estuvieron presentes en la visita de la Virgen de las Nieves hace 61 años como los más pequeños que ahora deben tomar el testigo de los mayores.

Informa RTVC.

Los centro escolares y sus alumnos han conocido más a la que es, también, alcaldesa perpetua de todos los municipios de la isla, quienes en un futuro serán los que podrán decir que estuvieron en el recibimiento a la Virgen de las Nieves.

A las 16.00 comenzará la Eucaristía seguida de la procesión para continuar con la peregrinación hasta la siguiente parada, el municipio de Barlovento.

Parada de la Virgen de Las Nieves en San Andrés y Sauces.

La patrona de la isla comenzó su peregrinación por todos los municipios de La Palma este viernes y La patrona de la isla comenzó su peregrinación por todos los municipios de La Palma este viernes y durante 22 días recorrerá los 14 pueblos en medio de una gran expectación para los palmeros que la ven por primera vez en su municipio.