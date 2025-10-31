La Virgen de las Nieves visita las zonas afectadas por la erupción del volcán

Este 1 de noviembre la Virgen de las Nieves realiza uno de los recorridos más emocionantes de su peregrinación por los catorce municipios de La Palma. La imagen pasará por las zonas que más sufrieron la erupción del volcán

La Virgen de las Nieves visitará las zonas más afectadas por el volcán de La Palma / Archivo

La Laguna, Todoque, cementerio de Las Manchas

Entre las paradas que realizará la Virgen de las Nieves hay varios momentos significativos:

La iglesia de San Isidro Labrador en La Laguna

en Parada en la antigua ubicación de la iglesia de San Pío X de Todoque

de Cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles de Las Manchas

Son lugares muy simbólicos que se vieron afectados por la erupción del volcán en 2021.

La erupción del volcán de La Palma comenzó el 19 de septiembre de 2021 / Archivo

Si la erupción del volcán se inició el 19 de septiembre, tan solo dos días después la lava llegó a la localidad de Todoque. Los vecinos de esta localidad y La Laguna fueron de los primeros en ser evacuados y abandonar sus casas por el avance de la lava.

El 26 de septiembre de 2021 fue la fecha de una de las imágenes que ha pasado a la historia. Tras la llegada de la lava a la iglesia de San Pío X, su campanario quedó arrasado por la lava, destruyendo todo a su paso.

Imagen de archivo del cementerio de Las Manchas cubierto de ceniza el 5 de noviembre de 2021 / Kike Rincón / Europa Press



Nuevas bocas eruptivas hacen que la lava se extienda por miles de kilómetros cuadrados en La Palma. El 25 de noviembre de 2021 la lava llegó a uno de los puntos que más se sintió, el cementerio de Las Manchas.

Donde ver en directo la visita de la Virgen de las Nieves a las zonas afectadas por el volcán de La Palma

RTVC realizará un despliegue especial con motivo de la visita de la Virgen de Las Nieves a las zonas afectadas por la erupción del volcán en 2021.

En la web de rtvc.es se seguirán todos los detalles y las mejores imágenes que deje esta peregrinación tan especial. Además se podrá ver en directo desde las 11:30 horas la peregrinación y la posterior Solemne Eucaristía que se celebrará en el cementerio de Las Manchas.

En Televisión Canaria durante la mañana se realizará un avance especial con conexiones en directo para ver cómo transcurre la peregrinación a partir de las 10:00 horas. La retransmisión de la Solemne Eucaristía también se podrá ver en directo en la TDT. Además el Telenoticias 1 contará con un set especial para realizar parte del informativo desde La Palma, con conexiones en directo y entrevistas.

Por su parte La Radio Canaria también realizará conexiones con los equipos desplazados para seguir en directo esta peregrinación desde los programas de Tiempo de Alisios y De Campo y Mar.