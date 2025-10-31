Este lugar estuvo marcado por la erupción del volcán Tajogaite

La Virgen de Las Nieves continúa su recorrido por La Palma y este sábado visitará el cementerio de Las Manchas, en Los Llanos de Aridane, un lugar profundamente marcado por la erupción del volcán Tajogaite en 2021.

Parte del camposanto quedó sepultado bajo la lava, convirtiéndose en uno de los símbolos más dolorosos de aquella tragedia. Durante la erupción, más de 3.000 nichos de este cementerio estaban ocupados. Desde entonces, se ha llevado a cabo una labor minuciosa para recuperar lo posible.

Emoción antes de la visita

“Han sido meses de un trabajo casi quirúrgico”, explican los operarios encargados de la restauración. Sin embargo, la parte más antigua del cementerio, construida con esfuerzo por generaciones de vecinos, es irrecuperable: “Está completamente sepultada bajo la lava”, lamentan.

Para muchos palmeros, la visita de la Virgen tiene un profundo significado emocional. “Es la primera vez que puedo venir desde la erupción. Estoy emocionada y triste a la vez”, confiesa una vecina mientras deposita flores.

La Virgen de Las Nieves visitará el cementerio de Las Manchas / Archivo Europa Press

Antes de llegar al cementerio, la imagen mariana recorrerá los barrios de La Laguna y Todoque, dos de las zonas más afectadas por el volcán. Su paso se espera con devoción y lágrimas contenidas, en un acto que une fe, memoria y esperanza.

Cuatro años después de la erupción, la isla sigue reconstruyéndose, y la Virgen de Las Nieves, patrona de La Palma, se convierte una vez más en símbolo de consuelo y resiliencia para todo un pueblo.