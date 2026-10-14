Vivienda saca a información pública el expediente para declarar zona tensionada Las Palmas de GC

A partir de este jueves se somete a información pública el expediente para declarar Las Palmas de Gran Canaria como Zona de Mercado Residencial Tensionada

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) someterá desde este jueves a información pública el expediente para declarar el municipio de Las Palmas de Gran Canaria como Zona de Mercado Residencial Tensionado, a petición de su Ayuntamiento.

El acuerdo permite abrir un periodo para que las personas interesadas puedan consultar la documentación presentada por el Consistorio y formular las alegaciones que estimen oportunas antes de que continúe la tramitación administrativa, según ha informado este jueves la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias en un comunicado.

El plazo de información pública se prolongará hasta el jueves, 12 de noviembre, para que después el Instituto Canario de la Vivienda analice y conteste, una a una, las propuestas presentadas antes de resolver el expediente de forma definitiva.

Cómo presentar alegaciones

La documentación estará disponible en el portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, donde deberá seleccionarse la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

Las alegaciones podrán presentarse por vía electrónica a través del formulario habilitado en este portal.

Las personas físicas podrán hacerlo de manera presencial en las oficinas de registro del Gobierno de Canarias o mediante cualquiera de los demás procedimientos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A petición del Ayuntamiento

Según indica la nota, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó al Gobierno de Canarias el 10 de mayo de 2024 que iniciara el procedimiento preparatorio para recabar información sobre la situación del mercado residencial en el municipio.

Posteriormente, el 20 de enero de 2025 presentó formalmente la solicitud para declarar la totalidad del término municipal como zona de mercado residencial tensionado.

Tras varios requerimientos, el Consistorio completó la documentación necesaria el 12 de marzo de 2026 y después de analizar la documentación, el Instituto Canario de la Vivienda emitió un informe en el que se concluyó que la información aportada permitía continuar con la tramitación y someter el expediente al periodo de información pública, señala el comunicado.

En él recuerda que el procedimiento se rige por el Decreto-ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, que establece los requisitos y trámites para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en Canarias.