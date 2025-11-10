Vox confirma contactos con el PP, pero descarta negociaciones

José María Llanos fija cinco ejes para cualquier acuerdo y reclama al PP definir pronto a su candidato en la Generalitat

El portavoz de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, afirmó este lunes que “ha habido contactos” con el Partido Popular, aunque aclaró que aún no se han sentado a negociar el relevo de Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Según explicó, las conversaciones no comenzarán hasta que el PP designe oficialmente un candidato.

El portavoz de Vox, José María Llanos, acompañado por la portavoz adjunta Ana Vega, en una imagen de archivo. EFE/Ana Escobar

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, Llanos subrayó que el diálogo con los populares girará en torno a cinco ejes principales: rechazo al Pacto Verde europeo, reducción fiscal, una educación “en libertad”, apoyo a las políticas de vivienda y una política migratoria que frene la inmigración ilegal y masiva dentro de las competencias autonómicas.

“Ceder sin conceder” en una futura negociación

Llanos señaló que en toda negociación “hay que ceder sin conceder” y advirtió de que el próximo presidente o presidenta de la Generalitat deberá “comprometerse a seguir con las políticas ya pactadas” entre PP y Vox. Restó importancia a quiénes serán los interlocutores en las conversaciones: “Es irrelevante quién negocie, lo importante es qué se negocia”.

El portavoz insistió en que “a Vox no le han comunicado ningún candidato todavía”, pese a coincidir hoy en Les Corts con Juanfran Pérez Llorca, el portavoz popular que suena con más fuerza como posible sucesor de Mazón. “No hemos hablado de esa cuestión”, aclaró Llanos.

Exige al PP definir su rumbo antes de dialogar

El dirigente de Vox reclamó al PP que “se aclare y nombre ya a un candidato, sea quien sea”, para poder abrir una negociación real. Explicó que la continuidad de las políticas actuales dependerá del perfil del aspirante y de su compromiso con los acuerdos previos.

Llanos comparó la gestión de distintos líderes del PP: “No es lo mismo el PP de Mazón, que mantuvo lo pactado, que el de Mañueco o Guardiola, que retrotrajeron los acuerdos”, señaló.

Vox dice estar preparado para cualquier escenario

Preguntado por la figura de Pérez Llorca, Llanos respondió que “a Vox le da igual quién sea el candidato del PP, mientras se pueda negociar con él la estabilidad política y las políticas acordadas”. Subrayó que su partido busca mantener la estabilidad institucional y avanzar en la reconstrucción de la Comunitat Valenciana.

Respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo, se mostró “optimista”, aunque advirtió que Vox “no tiene miedo a ningún proceso electoral”.

Sobre la demora del PP para designar candidato, Llanos pidió paciencia y reflexión. “Las cosas hay que hacerlas despacio y con buena letra, sin prisa pero sin pausa”, dijo, recordando que el Reglamento de Les Corts concede 12 días para proponer un nombre. “Si se da ese plazo, es porque las cosas se deben pensar bien”, concluyó.