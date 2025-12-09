El vuelco ha tenido lugar este martes a la altura de la montaña del socorro de Güimar, provocando retenciones sentido Santa Cruz

Un hombre de 45 años ha resultado herido este martes con varios traumatismos de carácter moderado al sufrir un accidente de tráfico al volcar su coche en la autopista del sur de Tenerife, la TF-1, a la altura de la montaña del Socorro de Güímar, sentido Santa Cruz de Tenerife pasadas las 14.30 horas, lo que ha provocado grandes retenciones en la vía, según ha indicado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 Canarias

El coche ha quedado bocabajo en medio de la autopista ocupando ambos carriles, con su conductor herido moderado, al que ha atendido el Servicio de Urgencia de Canarias (SUC), según la misma fuente.

Sobre la vía se encuentran trabajando los recursos de emergencias, Servicio de Urgencias Canarias, Bomberos de Tenerife y la Guardia Civil, para atender a los ocupantes del vehículo y reestablecer el buen funcionamiento de la circulación.