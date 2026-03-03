Aena no dispone hasta el momento de datos de cancelaciones. Los 32 vuelos a Oriente Medio previstos este lunes se vieron afectados por los ataques en la región

Este martes hay programados 44 vuelos desde aeropuertos españoles con destino a los países de Oriente Medio de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania y Catar, según han informado fuentes del gestor aeroportuario Aena.

44 vuelos a Oriente Medio programados este martes desde España

Ayer estaban previstos 32 vuelos, que se vieron afectados por los ataques registrados en el Golfo Pérsico desde el pasado sábado y que han provocado el cierre de aeropuertos clave en las conexiones internacionales.

Para la jornada de este martes, Aena tiene programados 23 vuelos desde el aeropuerto internacional de Adolfo Suárez Madrid-Barajas con esos países. Habrá que esperar a que desde el gestor aeroportuario indiquen los datos de cancelaciones, de los que en este momento no disponen.

Por su parte, en el aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat hay programados para este martes 21 vuelos con esos países de Oriente Medio.

Las compañías aéreas mantienen cancelaciones

Las principales aerolíneas continúan con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio tras los ataques del sábado de EE. UU e Israel a Irán.

De hecho, Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo por el cierre del espacio aéreo de Israel.

Por su parte, Air Europa ha cancelado sus vuelos entre Madrid y Tel Aviv hasta el próximo 9 de marzo por la situación bélica en la zona.

Según los datos que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores, son 30.000 los españoles que hay en Oriente Medio, a los que se está atendiendo desde las embajadas en la región.

En este contexto, marcado por el cierre del estrecho de Ormuz y el encarecimiento del precio del petróleo, junto a las restricciones al tráfico aéreo, las acciones de las principales aerolíneas españolas acentúan sus caídas en el mercado bursátil.