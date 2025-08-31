ES NOTICIA

Los alumnos canarios volverán al cole el 9 de septiembre en Infantil y Primaria

RTVC / Europa PRESS
Los primeros alumnos en volver a las aulas serán los de la Comunidad Foral de Navarra

Los alumnos de las islas Canarias volverán a las clases 9 de septiembre en Infantil y Primaria, el día 10 en ESO y el 11 en Bachillerato, mientras quela mayoría de alumnos del resto de España retomarán la actividad lectiva tras las vacaciones de verano el lunes, 8 de septiembre.

En este sentido, los primeros escolares en volver a las aulas serán los de la Comunidad Foral de Navarra, ya que lo harán no antes del día 4 y no después del día 8 de septiembre en Infantil y Primaria y el día 4 en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Alumnos de Infantil y Primaria

En Andalucía, las clases comenzarán el día 10 para las etapas de Infantil y Primaria y el 15 para ESO y Bachillerato; en Aragón, el día 8 en Infantil, Primaria y ESO y el 10 en Bachillerato; y en Asturias, que ha establecido un calendario específico 0-3 años con el inicio de clases el día 4, volverán a las aulas el día 9 en el Segundo Ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.

En las Islas Baleares volverán a las clases el día 10 en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato; en Canarias el día 9 en Infantil y Primaria, el 10 en ESO y el 11 en Bachillerato; en Cantabria el 8 en Infantil y Primaria y el 11 en ESO y Bachillerato; en Castilla-La Mancha el 8 en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato; y en Castilla y León el día 8 en Infantil, Primaria y alumnos de ESO escolarizados en centros de Educación Primaria y el día 15 el resto de alumnos de ESO y Bachillerato.

Etapas educativas

Además, los alumnos catalanes empezarán el colegio el día 8 en Infantil, Primaria y ESO y el día 12 en Bachillerato; los madrileños el día 8 en Infantil y Primaria y el 9 en ESO y Bachillerato; los valencianos el día 8 en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato; y los extremeños el día 11 en Infantil y Primaria y el 12 en Bachillerato.

Por último, en Galicia la vuelta al cole arranca el día 8 en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato; en La Rioja el día 9 en estas cuatro etapas educativas; en el País Vasco a partir del día 5; y en la Región de Murcia el día 8 en Infantil y Primaria y el 11 en ESO y Bachillerato.

