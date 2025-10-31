Vuelven las altas temperaturas

Tras unos días con temperaturas propias del otoño y alguna llovizna, el fin de semana se presenta con temperaturas altas que podrían superar los 30 grados en algunos puntos de las islas

Imagen desde Gran Canaria con Tenerife al fondo.

Después de unos días en los que las temperaturas han sido propias del otoño e incluso ha habido lluvias en algunos puntos de las islas, noviembre comenzará en Canarias con altas temperaturas.

Hará calor en todas las islas y se prevé que mañana sábado comience a subir el termómetro primero en Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote y luego en las cumbres de Tenerife y Gran Canaria.

Imagen de este viernes, 31 de octubre, del Teide desde el norte de Tenerife.

De cara al domingo, las temperaturas subirán aún más y se espera que superen los 30 grados en las islas de la provincia oriental. También subirán en las islas occidentales. Será, por tanto, un fin de semana caluroso con máximas de hasta 34 grados en sur de Gran Canaria.

Olas de hasta 2 metros

En el mar, se espera que en las costas del norte haya mar de fondo con olas que podrían superar los 2 metros de altura.

Esta previsión nada tiene que ver con esta semana en la que hemos visto alguna llovizna o lluvia moderada en el norte de Tenerife, La Palma o La Gomera. Incluso con los 6 grados de temperatura con los que amanecía este viernes la Vega de San Mateo en Gran Canaria.