Santa Cruz de Tenerife va a acoger la XXIV Clásica de Tenerife, por lo que habrá cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento en varias vías

La XXIV Clásica de Tenerife traerá consigo cortes de tráfico este domingo en Santa Cruz



Este domingo, 9 de noviembre, Santa Cruz de Tenerife acogerá el circuito urbano de la XXIV Clásica de Tenerife, una prueba de exhibición que revive el histórico Gran Premio de Tenerife de los años sesenta. La cita deportiva implicará cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento en varias vías de la capital.

Recorrido

El recorrido, que comenzará a las 12:00 horas, partirá desde la avenida de Madrid, subirá por Benito Pérez Armas hasta Simón Bolívar y regresará por el mismo eje, conectando con La Asunción, Reyes Católicos, la glorieta de República Dominicana, calle Unamuno y de nuevo la avenida de Madrid.

La prueba, que incluye tres vueltas al circuito, prevé salidas cada diez minutos y finalizará sobre las 14:00 horas. Si las condiciones lo permiten, la Policía Local reabrirá la circulación a partir de las 15:00 horas.

Desde el viernes, los vehículos participantes, todos ellos clásicos con más de 50 años de antigüedad, estarán expuestos en el parque García Sanabria, punto de partida de las distintas etapas previas.

Ese mismo día se celebrará una ruta hacia San Andrés, Taganana y La Laguna, con regreso al parque sobre las 21:00 horas. El sábado 8, la etapa discurrirá por las Ramblas, la avenida Francisco La Roche, la Marítima y la Constitución, en dirección sur por la TF-4.

Restricciones de aparcamiento y transporte público

Las restricciones de aparcamiento comenzarán la madrugada del domingo en tramos de Benito Pérez Armas, avenida de Madrid y Doctor José Naveiras, con diferentes horarios hasta la tarde del domingo.

Además, el transporte público se verá afectado entre las 09:00 y las 14:00 horas, con alteraciones en varias líneas urbanas (014, 026, 228, 232, 903, 906, 908, 911, 920, 921, 936 y 937) y la supresión temporal de paradas en zonas como la avenida de Madrid, República Dominicana, Tres de Mayo, plaza de La Paz o parque La Granja.