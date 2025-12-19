Más de mil jóvenes deportistas participarán en los XXXIX Juegos Cabildo en las competiciones de lucha canaria, balonmano y voleibol

Los XXXIX Juegos Cabildo despiden el año este fin de semana / Cabildo de Tenerife

Los XXXIX Juegos Cabildo despedirán el año este fin de semana, coincidiendo con las vacaciones escolares, y lo harán con tres modalidades deportivas: lucha canaria, balonmano y voleibol.

La lucha canaria

La lucha canaria celebra este sábado 20 de diciembre su cuarta jornada, en ocho terreros de las zonas norte y sur, que movilizará a unos 300 luchadores de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. Las luchadas se disputarán en los terreros César Rodríguez (Arafo), Benildo Frías (Fasnia), Valle San Lorenzo (Arona), José Gutiérrez El Chaval de Valle Guerra y Santa Rosa de Lima en Guamasa (La Laguna), Mencey Tegueste y Municipal de La Victoria de Acentejo, además del polideportivo de Llano del Moro (El Rosario).

El balonmano

Se cierra el año en balonmano con una nueva jornada de Liga Insular en la que se enfrentarán las categorías alevín e infantil masculino y cadete femenino y masculino. Los partidos tendrán lugar en las canchas del IES Cruz Santa (Los Realejos), el Pabellón Municipal Celestino Hernández Luis de La Perdoma (La Orotava) y el Pabellón de Agua García (Tacoronte).

El voleibol

Finalmente, en torno a 400 jugadores se movilizarán en la decimosegunda jornada de voleibol en la que también se recuperarán los encuentros aplazados la pasada semana por causas meteorológicas. Los partidos de las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete se disputarán de forma simultánea en los pabellones Leticia Batista (El Rosario), San Matías, Pablos Abril y Cisneros (La Laguna), El Médano (Granadilla de Abona), Ichasagua (Arona), Puntalarga (Candelaria), San Miguel de Abona, La Victoria de Acentejo y Adeje.