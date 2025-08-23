El Cabildo baja al grado 1 de medidas preventivas aplicadas por riesgo de incendios forestales que, entre otras medidas, permite el uso de los senderos de la isla

Zona alta de la isla de La Gomera. Imagen Cabildo de La Gomera

El Cabildo de La Gomera baja al grado 1 de medidas preventivas aplicadas por riesgo de incendios forestales, contempladas en el Plan Especial de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (INFOLAGO), en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).

El presidente insular, Casimiro Curbelo, en un comunicado, ha querido poner en valor el comportamiento que la ciudadanía, tanto residentes como visitantes, han tenido durante la temporada estival, “lo que ha permitido que, hasta ahora, se haya desarrollado un verano tranquilo y sin incidentes”. No obstante, hizo un llamamiento a seguir cumpliendo con las medidas establecidas, “puesto que toda prudencia es poca, y es nuestra obligación actuar de manera responsable para evitar generar cualquier situación que pueda desencadenar en un incendio”.

Aún permanecen vigentes algunas restricciones

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Emergencias, Héctor Cabrera, ha recordado que el Grado 1 implica la aplicación de restricciones como la prohibición de realizar fuego en exteriores, incluidas hogueras, barbacoas, fogones, cocinas de gas o de leña; la prohibición de quemas de restos vegetales o forestales; la prohibición de usar fogones en áreas recreativas cercanas al entorno forestal que carezcan de medidas de seguridad (matachispas); la prohibición de exhibiciones pirotécnicas en zonas de riesgo y el uso de maquinaria o herramientas que generen chispas, como motosierras, amoladoras o grupos de soldadura.

De esta manera, se reanuda la celebración de eventos deportivos y actividades recreativas en senderos y pistas forestales, así como la actividad de aprovechamiento forestales y uso de recursos de zona forestal, el desarrollo de actividades cinegéticas y concursos de caza; y la utilización de vehículos a motor en pistas forestales con fines recreativos.

El calor continúa

El Cabildo reitera la importancia de seguir las indicaciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias y de contactar con el 112 o con el CECOPIN (922 14 15 01) ante cualquier incidente.

Alerta por riesgo de incendios El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene la situación de alerta por riesgo de incendios en toda Canarias.

Las observaciones indican que persiste el episodio de calor en medianías y zonas altas, especialmente de las vertientes oeste y sur de las islas, lo que ha generado una alta disponibilidad de combustible vegetal. Se mantendrá el aire seco y cálido en las zonas forestales acompañado de calima en cantidad variable. La inversión de temperatura se situará a cota baja, y se prevé humedad relativa inferior al 30% sobre la inversión.

Las temperaturas máximas probablemente alcanzarán y/o superarán los 30 – 34ºC en las zonas forestales. El régimen de viento general dominante será el alisio, especialmente bajo la inversión y habrá cambios en la dirección del viento en las zonas de cumbre especialmente de cara al fin de semana.