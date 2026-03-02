El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparece en la comisión del caso Koldo del Senado

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, citado por el PP, para dar explicaciones sobre el rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra. EFE/ Chema Moya

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este lunes al comenzar su comparecencia en la comisión Koldo del Senado que «no, en absoluto» tuvo algo que ver o fue el facilitador del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Ha sido su primera respuesta, al preguntárselo la senadora de UPN María Caballero, aunque Zapatero ha indicado antes que quería hacer constar en acta que no ha ejercido cargo público desde hace catorce años. Y la comisión debería centrarse en exigir responsabilidades políticas de gobierno, pero él viene «de ciudadano».

También ha querido que conste que ha sido convocado con urgencia y sin motivación. Algo que exige la sentencia del Tribunal Constitucional 77/2023. Que fue adoptada por unanimidad y que incluyó la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la presunción de inocencia extraprocesal.

«Cero, nada de nada»

El expresidente ha negado a su vez tener relación con el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola. N i haber mantenido reuniones con él: «Cero, nada de nada«. En ese sentido, ha especificado que si alguna vez se ha saludado con él, ha sido porque, ha añadido, ha saludado a «miles» de personas a lo largo de su vida.

El exmandatario también ha apuntado que nunca ha hablado sobre el rescate a la aerolínea con el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Y que tan solo se ha reunido una vez con él en un encuentro que se produjo con posterioridad al citado rescate. «Hasta esa suerte he tenido», ha ironizado.

A su vez, ha asegurado que este no ha sido un tema que haya tratado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Por supuesto que no», ha respondido Zapatero. Sí ha compartido que ha hablado con Sánchez sobre la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Para que la que el jefe del Ejecutivo le dio «ánimos» y le contó su propia experiencia como compareciente.

Niega haber avisado a Julio Martínez: «Un montaje burdo»

Preguntado por un encuentro con el empresario Julio Martínez antes de ser detenido por su implicación en el rescate de Plus Ultra, Zapatero ha explicado que estuvo corriendo con él. Como hacía «con cierta frecuencia, en la zona de siempre», el monte de El Pardo (Madrid). De lo que se generó, según su opinión, una información «absolutamente perversa».

Para el expresidente, su comparecencia de este lunes viene motivada por esta publicación, a la que se ha referido como «un montaje burdo«. Y ha negado haber avisado a Martínez de su detención. Así como haber estado en posesión de un teléfono de prepago o haber elegido una zona sin cobertura para salir a correr juntos.

De hecho, para evidenciar que se trató de una carrera juntos, Zapatero ha especificado que cuenta con el registro de un recorrido «de 8 kilómetros exactos, a un ritmo de 5,59 (kilómetros por hora)». Entre las nueve y las diez de la mañana y en la que usó unas zapatillas de la marca Hoka y no «unos mocasines».

En la misma línea, Zapatero ha avisado a quien le acuse de haber alertado al empresario sobre su detención de que «debe ser consciente de que se está acusando a policías, a fiscales o a jueces» de haber dado alguna información sobre el proceso de investigación.