Manuel Aarón Fajardo, hijo del senador socialista Manuel Fajardo, aparece en varias ocasiones en el auto y el juez Calama lo sitúa como una pieza clave y nexo entre distintos integrantes de la trama

Informa: Redacción Informativos RTVC

La declaración este jueves del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, no ha despejado una de las principales incógnitas de la investigación del denominado caso Plus Ultra: el papel desempeñado por el empresario lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo.

Fajardo, hijo del senador socialista Manuel Fajardo, aparece en varias ocasiones en el auto del juez al considerar el magistrado que pudo actuar como intermediario dentro de la presunta red de influencias y negocios vinculada a Venezuela que analiza la Audiencia Nacional. Según el auto judicial, el empresario habría desempeñado un papel relevante como nexo entre distintos integrantes de la supuesta estructura investigada.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero abandona la Audiencia Nacional tras casi tres horas de declaración como investigado en el caso Plus Ultra, en la que ha negado de plano haber ejercido ninguna influencia en favor de la aerolínea. EFE/Borja Sánchez Trillo

Durante su comparecencia, Rodríguez Zapatero se desvinculó por completo de Fajardo y negó cualquier relación de colaboración con él. Sin embargo, el nombre del empresario apareció en varias ocasiones a lo largo del interrogatorio practicado por el juez Calama, que trató de esclarecer el alcance de los contactos entre ambos y su posible vinculación con las gestiones relacionadas con la aerolínea Plus Ultra.

De acuerdo con la tesis recogida en el auto, Fajardo habría sido el «puente de acceso» y la «pieza clave» para facilitar que dirigentes de Plus Ultra pudieran llegar hasta el expresidente del Gobierno. La resolución judicial sostiene que su intervención resultó determinante en la articulación de determinados contactos que ahora son objeto de investigación.

El magistrado mantiene las sospechas sobre el papel de Fajardo

Pese a la negativa de Zapatero, el magistrado mantiene sus sospechas sobre la existencia de un presunto grupo integrado por el propio expresidente, el empresario Julio Martínez y Manuel Aarón Fajardo. Calama considera que los indicios recopilados hasta el momento apuntan a una posible actuación coordinada entre los tres, extremo que continúa bajo investigación y que deberá ser corroborado o descartado a medida que avance la instrucción.

La declaración de Rodríguez Zapatero se produjo en el marco de una causa en la que el expresidente ha rechazado haber ejercido influencia alguna en favor del rescate de Plus Ultra y ha defendido la legalidad de todas sus actuaciones. No obstante, el juez instructor mantiene abiertas distintas líneas de investigación para determinar si existió una estructura organizada destinada a obtener beneficios mediante el uso de contactos políticos e institucionales.