El base esloveno, Ziga Samar, habla a poco más de 24 horas del duelo liguero ante Coviran Granada

Ziga Samar: «El equipo sabe de la importancia del partido en Granada» / Dreamland Gran Canaria

El base esloveno Ziga Samar analizó desde Granada el duelo de este sábado de Liga Endesa ante el Covirán Granada. Los amarillos llegan de un gran triunfo en Trieste, una victoria que para el base balcánico «fue muy importante para nosotros para seguir en esa lucha para los primeros dos puestos en Champions, y hemos dado un paso muy, muy grande hacia este objetivo». Samar explicó que «el equipo llega a Granada con muchas ganas, sabiendo la importancia del partido que tenemos al frente. Es un partido clave para terminar esa mala racha en Liga Endesa e ir hacia adelante».

Samar, que aportó 4 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia en el triunfo en tierras italianas, apuntó que «las claves del partido ante Covirán Granada creo que será, primero, salir muy bien al partido», añadiendo que será vital saber «lo que nos estamos jugando».

Además, explicó que «seguramente la defensa y el rebote van a ser la clave en ese partido y vamos a tener que ir a por todo e intentar hacerlo lo mejor posible». El base, que llega de aportar 6 puntos y 3 asistencias en el último duelo liguero ante Baskonia del pasado fin de semana, tratará de ayudar al equipo a cortar una racha de cinco derrotas ligueras consecutivas, en el que será el penúltimo duelo de los grancanarios antes del parón competitivo de febrero.