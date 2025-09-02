75 nuevas viviendas sociales en Puerto del Rosario

Puerto del Rosario sumará 75 nuevas viviendas sociales dentro del mayor impulso a la vivienda pública en el municipio

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario celebra la nueva licitación anunciada por el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), para la construcción de 75 viviendas protegidas de promoción pública en el municipio.

Dos parcelas

Se trata de una actuación que, en su primer proceso, quedó desierta. Ahora se retoma con una inversión de 12.825.473,96 euros. Esta cantidad será financiada con fondos europeos Next Generation, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, con la aportación de suelo por parte del Ayuntamiento capitalino.

El proyecto se divide en dos lotes: en la parcela Don Quijote, situada entre las calles Don Quijote, Dulcinea y Sorolla, se levantarán 47 viviendas con sus plazas de garaje; mientras que en la parcela Bernegal, ubicada entre las calles Bernegal, El Alpende y Tabajoste, se ejecutarán 28 viviendas y sus aparcamientos.

Una inversión sin precedentes

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, subrayó que “esta nueva licitación no solo demuestra la voluntad firme de dar respuesta a una de las mayores demandas de nuestros vecinos y vecinas, sino también el compromiso de las administraciones para que esta vez las obras puedan salir adelante. Estas 75 viviendas son un paso firme hacia el bienestar y la inclusión de quienes más lo necesitan”.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Toñi Fernández Aragón, destacó que “con esta licitación volvemos a situar a Puerto del Rosario en el centro de las políticas públicas de vivienda en Canarias. Estamos hablando de una inversión sin precedentes en la capital. Nuestro compromiso es seguir ampliando el parque público de vivienda, porque sabemos que garantizar este derecho es la base para construir una ciudad con mayor igualdad y cohesión social. Y este proyecto, junto a los que ya están en marcha en Rosa Vila o los que se estudian en la calle Cisneros, refuerza esa hoja de ruta”.

Además de estas 75 viviendas, el Ayuntamiento recuerda que continúan en marcha otros proyectos de vivienda protegida en el municipio, como las 24 previstas en Rosa Vila. También la evaluación técnica de la edificabilidad en la parcela de la calle Cisneros, que podría suponer la construcción de 140 viviendas adicionales (66 en Aulaga III y 74 en Aulaga IV), actualmente en fase de redacción del proyecto.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus ofertas hasta el 18 de septiembre de 2025 a las 17:00 horas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.