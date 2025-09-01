975 prendas falsificadas en el rastro dominical de Santa Cruz de Tenerife

Todas fueron intervenidas en dos puesto por el equipo habitual que vela por la seguridad de este rastro en Santa Cruz de Tenerife

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife patrullaba como cada domingo el rastro de Santa Cruz de Tenerife cuando dio con dos puestos que vendían prendas falsificadas. Se incautaron en total de 975 prendas falsificadas de reconocidas marcas comerciales. Durante la labor de inspección y vigilancia, los agentes detectaron dos puestos de venta irregular. En el primero de ellos se intervinieron 947 prendas (camisetas, pantalones, gorras y ropa interior), correspondientes a imitaciones de marcas como Calvin Klein, Vans, Scalpers, Hugo Boss, Nike y Adidas, entre otras. En el segundo, se decomisaron 28 artículos adicionales, completando la cifra total.

Prendas falsificadas intervenidas en el rastro de los domingos en Santa Cruz de Tenerife

Falsificaciones de calidad

Las falsificaciones presentan una calidad notable, lo que dificulta en ocasiones la detección por parte de los consumidores. Actualmente, la Policía Local continúa con el análisis del material incautado y procederá a la elaboración de los informes necesarios para la denuncia ante la autoridad judicial.

La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León, subrayó la importancia de este tipo de actuaciones, destacando que “nuestra prioridad es que el comercio en Santa Cruz esté dentro de la legalidad y con todas las garantías para los ciudadanos, puesto que la venta de falsificaciones no solo daña a las marcas y al comercio local, sino que perjudica a los consumidores que creen estar adquiriendo productos de calidad”. Aseguró que seguirán «intensificando la vigilancia en el rastro y otros puntos de venta para evitar que estas prácticas ilícitas se consoliden en la ciudad”.

De León también insistió en la necesidad de la colaboración ciudadana. Señaló que “es fundamental que la ciudadanía sea consciente de que comprar falsificaciones es alimentar la economía sumergida y poner en riesgo la seguridad de los consumidores. Por lo que invitamos a los vecinos y visitantes a denunciar este tipo de actividades y a apostar siempre por el comercio legal”.

Multas

La policía Local de Santa Cruz recuerda que la compraventa de productos falsificados constituye una infracción de la normativa de propiedad industrial y puede derivar en responsabilidades penales. Además, los consumidores que adquieren este tipo de prendas corren el riesgo de exponerse a productos de baja calidad o sin garantías sanitarias, especialmente en artículos de uso personal como ropa interior.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de las campañas permanentes de vigilancia y control que persiguen fomentar un comercio seguro, justo y ajustado a la legalidad.