La resolución del Gobierno de Canarias determina que la ejecución del tramo marítimo podrá llevarse a cabo cumpliendo las medidas ambientales previstas

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, mostró este miércoles su satisfacción por la resolución favorable del informe de impacto ambiental del proyecto de ejecución del tramo marítimo del abastecimiento de Agua Potable a La Graciosa, promovido por la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias.

El proyecto de abastecimiento de agua potable a La Graciosa supera la evaluación ambiental / Imagen del Gobierno de Canarias

El documento determina que la actuación no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre que se cumplan las medidas de protección previstas y no será necesario someterla al procedimiento ordinario de evaluación ambiental.

Suministro seguro y continuo

La intervención, que se encuentra ahora a la espera del visto bueno de las administraciones locales implicadas, los ayuntamientos de Teguise y Haría, se desarrollará en el Estrecho del Río y permitirá sustituir la actual conducción submarina instalada en 1997.

Esta conducción submarina presenta deficiencias estructurales tras más de 25 años de servicio y el nuevo sistema espera garantizar un suministro seguro, continuo y en condiciones óptimas para los vecinos y vecinas de La Graciosa, minimizando el movimiento de tierras y el impacto en el medio natural.

«Esta resolución nos permite avanzar en una obra prioritaria que garantiza un servicio básico como el agua potable para La Graciosa. Hemos actuado con responsabilidad y rigor para compatibilizar esta actuación con la preservación de nuestros espacios naturales», aseguró el presidente lanzaroteño.

Por su parte, el consejero de Aguas, Domingo Cejas, destaca que «la ejecución de este tramo marítimo es una inversión estratégica que asegura el abastecimiento de agua potable y lo hace además bajo estrictos criterios de sostenibilidad y protección del entorno«.

La evaluación, realizada mediante el procedimiento simplificado previsto en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, ha tenido en cuenta factores como la salud humana, la flora, fauna, biodiversidad, geodiversidad, suelo, aire, agua, clima, paisaje, patrimonio cultural y su interacción.