Abre en Gran Canaria La Casa de la Infancia

El Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria alberga este nuevo recurso de protección a los menores durante un proceso legal

La consejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, inaugura La Casa de la Infancia en Las Palmas de Gran Canaria. Gobcan.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha presentado La Casa de La Infancia en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria.

Barreto ha inaugurado este espacio en el que asegura que el objetivo «es proporcionar una intervención eficaz, respetuosa y libre de revictimización, garantizando que cada contacto con la Administración de Justicia sea una oportunidad de reparación del daño”.

Un área único en España dotado de la tecnología más avanzada para la toma de imágenes forenses.

La consejería autonómica ha invertido 2,7 millones de euros.

Protección de los menores

La Casa de la Infancia surgió por petición del IML y del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. Un lugar para favorecer la protección del menor en los procedimientos judiciales.

Según la directora del IML, Eva Bajo, este recurso permitirá valora de manera conjunta los aspectos médico-forenses, psicológicos y sociales del menor.

Cada área se ha preparado para el confort sensorial, emocional y ambiental de los menores. Los espacios han sido diseñados cuidando la iluminación, el color, la disposición del espacio y el mobiliario.

La Casa de la Infancia cuenta con personal especializado y equipos multidisciplinares que trabajan bajo el modelo de atención centrada en el trauma. La atención debe adaptarse a las necesidades individuales de cada niño. Desde el punto de vista del impacto emocional, psicológico y social que la violencia ha tenido en su vida.

Equipamiento

Las pruebas forense cuentan con un sistema óptico-digital, único en el país, diseñado para registrar y gestionar pruebas forenses audiovisuales en casos de violencia y delitos contra la libertad sexual.

OCULA permite capturar fotografías y vídeos de alta definición durante todo el proceso, incluyendo la exploración y toma de muestras. Su avanzada tecnología óptica e iluminación LED, ofrece una visión nítida de los hallazgos, lo que garantiza pruebas fiables y objetivas para el análisis forense.

El sistema integra un sillón ergonómico y multifuncional que se adapta a las diferentes fases del procedimiento -desde la toma de declaración hasta el examen corporal y ginecológico-, proporcionando comodidad y seguridad a la víctima, al mismo tiempo que facilita el trabajo del personal sanitario.

La Casa de la Infancia se plantea como un recurso de apoyo especializado a los juzgados y como un centro de referencia integral para la atención a la infancia víctima de violencia.