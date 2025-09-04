Canarias lidera la denuncia de maltrato infantil gracias a la concienciación social

La directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas atribuye el aumento de denuncias al efecto llamada generado por la unidad especializada en violencia infantil de las Islas
Canarias se sitúa entre las comunidades autónomas con más casos de maltrato denunciados en el registro unificado estatal. Eva Bajo, directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, ha explicado en Roscas y Cotufas, con Tomás Galván, que este dato no refleja un mayor número de abusos, sino una mayor conciencia social y profesional tras la aprobación en 2024 del protocolo de actuación frente a la violencia hacia la infancia.
La especialista ha recordado que Canarias cuenta con una unidad especializada en violencia infantil y adolescente pionera en España. Ha explicado que esta unidad ha creado un efecto llamada que facilita la denuncia: colegios, familias y profesionales se sienten respaldados y reportan más casos, visibilizando situaciones que antes quedaban ocultas.
Eva Bajo: «No estamos disparados, lo que pasa es que se notifica mucho»
Entre los tipos de maltrato más habituales destacan el físico, el emocional y la violencia sexual, y la directora ha subrayado que la mayoría de los casos se producen dentro del entorno familiar. Por ello, ha insistido en la necesidad de mantener la vigilancia y la protección de los menores, así como en acompañar a las víctimas durante todo el proceso judicial, que puede ser especialmente duro y revictimizante.
Bajo ha hecho un llamamiento a la sociedad para que no subestime la violencia infantil: “Ocurre cerca de nosotros y muchas veces pasa desapercibida. Todos debemos estar atentos y actuar, denunciando y acompañando a los menores para romper el silencio y proteger su bienestar”.