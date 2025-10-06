Abren la posibilidad de consumir agua del grifo en Lanzarote

La Reserva de la Biosfera pide a la población de Lanzarote que participe en un encuentro con expertos para abrir el debate en torno al consumo de agua de grifo en la isla

La Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote convoca la segunda mesa de especialistas sobre la calidad del agua del grifo. La jornada está dentro de la campaña “Más grifo, menos plástico”, que se celebrará este miércoles 8 de octubre a las 19:00 horas en el salón de actos del Cabildo. Está invitada toda la población de la isla, que se pueden inscribir aquí.

Cartel de la campaña «Más grifo, menos plástico» del Cabildo de Lanzarote

Segundo encuentro

Es la segunda ocasión en la que se convoca una reunión parecida. La anterior tuvo lugar en 2024, y abordaron junto a los escolares de la isla la posibilidad de instalar fuentes de agua en los centros educativos.

El resumen de ese debate abrirá la jornada, que continuará con una mesa de personas expertas en distintos ámbitos vinculados a la distribución y control de la calidad del agua. Se encargarán de responder a las dudas del público asistente a lo largo de una hora, aproximadamente.

Intervendrán el profesor de Química en Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rayco Guedes Alonso. También la inspectora de Salud Pública, Marta Betancort Correa, y la responsable del laboratorio de Aguas de Canal Gestión Lanzarote, Sara Martín García. Contarán además con el gerente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Fernando Fernández Pinazo y el representante de la federación de Fontaneros FEMEPA-CAFONGAS, Javier de Quintana. Conducirá el acto el docente Yeray Guedes Alonso.

En esta ocasión, han querido sumarse las direcciones de algunas sociedades tradicionales de Lanzarote. Son: Casa del Miedo, Torrelavega, La Democracia, Real Club Náutico, parranda Los Buches, agrupación Los Campesinos y la Asociación de Transportistas. También los siete ayuntamientos de la isla y la Cámara de Comercio de Lanzarote.

Se trata de un intento colaborativo de introducir en la conversación pública el consumo de agua corriente y la reducción del plástico.