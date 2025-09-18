Se celebrará únicamente la ofrenda a partir de las 19:00 horas en la plaza del Santuario de Nuestra Señora de La Peña

Adaptan la programación de las fiestas de la patrona majorera por el calor y calima.

El Cabildo de Fuerteventura ha decidido adaptar la programación de la romería ofrenda a la patrona de la isla, la Virgen de la Peña, prevista para este viernes, ante la alerta por altas temperaturas y prealerta por calima.

La corporación recomienda, en primer lugar, aprovechar las primeras horas de la mañana para realizar la peregrinación a quienes planeen acudir andando a visitar a la patrona.

Asimismo, las fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Peña adaptan su programación para evitar las zonas y horarios de mayor temperatura, por lo que la tradicional romería ofrenda, cuya salida estaba prevista para las 17.00 horas, se modifica, celebrándose únicamente la ofrenda y a partir de las 19.00 horas, en la plaza del Santuario de Nuestra Señora de La Peña.

El Cabildo de Fuerteventura explica que ello se enmarca en un plan de medidas extraordinarias de autoprotección que ha activado ante las elevadas temperaturas que se esperan, dando una serie de consejos a la población para afrontarlas y poniendo especial atención a la celebración de la tradicional romería.

Ya que, según los avisos meteorológicos, se prevé que este 19 de septiembre se alcancen o superen los 37 grados de temperatura máxima en la isla, con un nivel de riesgo importante, argumenta. Y especifica que esta alerta por altas temperaturas establece la mayor exposición desde las 11.00 hasta las 19:59 horas.

Recomendaciones

Desde la Consejería de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Fuerteventura se ha instado a aquellas personas que padezcan patologías respiratorias o físicas que puedan verse condicionadas por las condiciones meteorológicas adversas a no participar en la peregrinación, mientras dure la declaración de alerta.

El resto de personas deberán seguir una serie de pautas y recomendaciones, como hidratación constante y evitar la exposición solar, especialmente durante las horas centrales del día, entre las 11.00 y las 17.00 horas. Se recomienda, además, el uso de indumentaria adecuada: ropa ligera, sombreros y gafas de sol en horas diurnas, añade.

Se ruega además proteger a los más vulnerables, prestando especial atención a niños, personas mayores y con enfermedades crónicas, y aconsejando evitar la actividad física intensa.