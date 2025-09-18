La peregrinación de la Romería Ofrenda arrancará a las 17.00 horas en dirección al Santuario de la Vega de Río Palmas desde la Plaza de Nuestra Señora de la Peña

Las fiestas de la patrona de Fuerteventura, la Virgen de la Peña, celebra este viernes su día grande con la Romería Ofrenda que tendrá lugar en la localidad de Vega de Río Palmas, en el municipio de Betancuria, declarada Bien de Interés Cultural en 2007.

Fuerteventura se prepara para la romería este viernes en honor a la Virgen de la Peña

Este evento reúne a numerosos devotos que llegan desde diferentes puntos de la isla para rendir homenaje a la Virgen. La peregrinación de la Romería Ofrenda en dirección al Santuario de la Vega de Río Palmas arrancará sobre las 17:00 horas del corte de la Policía Local en la Plaza de Nuestra Señora de la Peña.

La fiesta grande de Fuerteventura en honor a la Virgen de la Peña tiene este jueves su acto inaugural con el pregón -en la plaza anexa a la iglesia a las 20.30 horas- protagonizado por la historiadora Inmaculada de Arma, pregonera de las fiestas en reconocimiento a toda una vida dedicada al patrimonio de la isla con su trabajo en el Archivo Histórico, la Universidad Popular o la Casa Museo de Unamuno.

Día del peregrino

09.00 horas. Apertura del Santuario .

. 10:00 horas Celebración de la Eucaristía .

. 12:00 horas Traslado en procesión de la Imagen de la Virgen hasta la plaza. Presentación de los niños a la Virgen en la puerta de entrada de la ermita. Solemne Eucaristía, presidida por el Obispo de la Diócesis de Canarias.

19:00 horas. Celebración de la Eucaristía con los mayores.

Procesión y subida de la Virgen a su hornacina