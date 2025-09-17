La Peña 2025 apuesta por la sostenibilidad y el respeto al entorno

El Cabildo de Fuerteventura recuerda la necesidad de disfrutar de La Peña con concienciación ambiental. Este viernes, 19 de septiembre, se celebra la Romería en Honor a Nuestra Señora de La Peña

El Cabildo de Fuerteventura recuerda que la Romería en Honor a Nuestra Señora de La Peña es uno de los momentos más esperados y emotivos del año para las personas de Fuerteventura. Fe, tradición y encuentro con la naturaleza se entrelazan en una celebración única que cada septiembre reúne a miles de peregrinos.

Sin embargo, el entorno natural que acompaña este camino sagrado muchas veces sufre las consecuencias: basura en los senderos, ruido excesivo y daños a la flora y fauna. “Cuidar del medio ambiente durante la romería no solo es un acto de responsabilidad, también es una manera de honrar la tierra y garantizar que esta tradición se mantenga viva para las generaciones futuras”, apunta la presidenta insular, Lola García.

Recomendaciones del Cabildo de Fuerteventura

Bajo el lema ‘¡A La Peña con Conciencia Ambiental!’, la Consejería de Medio Ambiente, que dirige, Carlos Rodríguez, recuerda cuatro recomendaciones básicas para disfrutar de la fiesta de una manera eco-LÓGICA.

En primer lugar, recomienda disfrutar del camino respetando el medio ambiente, siendo conscientes de que en el entorno habitan especies sensibles. Además, se llama a utilizar los senderos habilitados, para evitar la apertura de nuevos caminos que puedan dañar el Medio Ambiente.

Se recuerda, tambie´n, la necesidad de depositar los residuos en el contenedor adecuado: tirar la basura en los contenedores adecuados, nunca en la naturaleza, además de utilizar envases reutilizables, reduciendo así la generación de residuos y contribuyendo a la protección del entorno.

Este mensaje es difundido a través de las redes sociales del Cabildo de Fuerteventura, así como desde el área de Medio Ambiente