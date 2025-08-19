Programa de las Fiestas de la Virgen de la Peña 2025

En 2025 se ha organizado un amplio programa para celebrar las fiestas en honor a la Virgen de la Peña, en Fuerteventura

La Virgen de la Peña, patrona de Fuerteventura, recibe los honores del pueblo majorero como cada mes de septiembre. Este año, Inma de Armas será la pregonera. Es un reconocimiento a toda una vida dedicada al patrimonio de la isla con su trabajo en el Archivo Histórico, la Universidad Popular o la Casa Museo de Unamuno.

Será el arranque de un programa lleno de actos que te detallamos a continuación.

Fuerteventura le rinde homenaje a la Virgen de la Peña

Programa de Fiestas en Honor a Nuestra Señora de la Peña (del 14 al 22 de septiembre)

Actos Populares

Sábado 14 y Domingo 15 de septiembre

10:00 – 17:00 h. VII Edición de la Muestra de Ganado de Betancuria (MUGABE).

Mercadillo artesanal, muestra de maquinaria agrícola, muestra de ganado y gastronómica, exhibición de trilla de burros y arado.

Miércoles 18 de septiembre

19:00 h. Actividades infantiles.

Lugar: Lateral plaza de la iglesia.

Jueves 19 de septiembre

20:30 h. Pregón de las Fiestas a cargo de D. Marcos Hormiga Santana.

Lugar: Plaza anexa a la iglesia.

Viernes 20 de septiembre

11:00 h. Taller – Exhibición del Programa Institucional Juegos y Deportes Tradicionales Canarios. “No olvides nuestro”.

Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de la Peña.

Lugar: Plaza Nuestra Señora de La Peña.

Salida desde el corte de la Policía Local.

Lugar: Plaza Nuestra Señora de La Peña.

Lugar: Plaza Nuestra Señora de La Peña.

Lugar: Plaza Nuestra Señora de La Peña.

Sábado 21 de septiembre

10:30 h. Partida de Bola Canaria en honor a la Virgen de la Peña (FIF BCP).

Lugar: Vega de Río Palmas.

Lugar: Plaza de Nuestra Señora de la Peña.

Lugar: Plaza de Nuestra Señora de la Peña.

Lugar: Plaza de Nuestra Señora de la Peña.

Domingo 22 de septiembre

12:00 h. Lucha Canaria en Honor a La Virgen de la Peña.

Lugar: Plaza de Nuestra Señora de la Peña.

Actos Religiosos

Lunes 16, Martes 17, Miércoles 18 y Jueves 19 de septiembre

Horario del templo: 10:30 – 20h

19:00 h. Rezo del Santo Rosario.

Viernes 20 de septiembre – Día del Peregrino

Horario del templo: 9 – 24h

12:00 h. Celebración de la Eucaristía.

Al finalizar, la imagen de la Virgen será colocada en el pórtico del Santuario para acoger a los peregrinos.

Sábado 21 de septiembre – Fiesta Solemne

Horario del templo: 9 – 20h

09:00 h. Apertura del Santuario.

Domingo 22 de septiembre