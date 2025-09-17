ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasFuerteventura

Arranca el fin de semana grande de la Virgen de la Peña

RTVC
RTVC

Fuerteventura celebra las fiestas de su patrona, la Virgen de la Peña, desde este jueves hasta el próximo domingo con el pregón, la romería y la misa como platos fuertes

Ya está todo preparado para que este jueves arranque la fiesta grande de Fuerteventura en honor a la Virgen de la Peña. El acto inaugural lo protagoniza la historiadora Inmaculada de Arma. Será la pregonera de las fiestas, un reconocimiento se debe a su trayectoria, especialmente en la conservación del patrimonio majorero. El pregón será en la plaza anexa a la iglesia a las 20:30 horas.

Fuerteventura disfruta de su romería en honor a la Virgen de la Peña
Fuerteventura disfrutará de su romería este viernes

Ya el viernes, le toca el turno a la peregrinación. La Romería Ofrenda en Honor a Nuestra Señora de la Peña en dirección al Santuario de la Vega de Río Palmas saldrá sobre las 17:00 horas del corte de la Policía Local en la Plaza de Nuestra Señora de la Peña.

Esto será después de una jornada llena de actos culturales y tradicionales.

Y el sábado, trasladan en procesión a la imagen de la Virgen a la plaza para la Solemne Eucaristía presidida por el Obispo de la Diócesis de Canarias a las 12:00 horas.

Noticias Relacionadas

La Peña 2025 apuesta por la sostenibilidad y el respeto al entorno

Redacción RTVC -

Barreto: «El plan de choque de la policía autonómica en Fuerteventura ha aumentado la sensación de seguridad»

Redacción RTVC -

Televisión Canaria lleva a todos los hogares la romería de la Virgen de la Peña de Fuerteventura

Gabinete de Prensa -

Tres heridos, uno grave, tras el choque frontal de dos coches en el sur de Fuerteventura

RTVC / Europa PRESS -

Otras Noticias

El episodio de altas temperatura puede llegar este miércoles a los 38ºC

Lista de inscritos en el 50 Rallye La Palma Isla Bonita–Trofeo CICAR

El desastre humanitario en la Franja de Gaza y la vida ucraniana en plena guerra, en el ‘El Análisis Internacional’

‘Rebelión de la geografía’: resumen de la riqueza cultural de Las Palmas de Gran Canaria

Tenerife ofrece sus «garantías de seguridad» para la final de la Vuelta 2026

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025