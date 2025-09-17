Arranca el fin de semana grande de la Virgen de la Peña

Fuerteventura celebra las fiestas de su patrona, la Virgen de la Peña, desde este jueves hasta el próximo domingo con el pregón, la romería y la misa como platos fuertes

Ya está todo preparado para que este jueves arranque la fiesta grande de Fuerteventura en honor a la Virgen de la Peña. El acto inaugural lo protagoniza la historiadora Inmaculada de Arma. Será la pregonera de las fiestas, un reconocimiento se debe a su trayectoria, especialmente en la conservación del patrimonio majorero. El pregón será en la plaza anexa a la iglesia a las 20:30 horas.

Fuerteventura disfrutará de su romería este viernes

Ya el viernes, le toca el turno a la peregrinación. La Romería Ofrenda en Honor a Nuestra Señora de la Peña en dirección al Santuario de la Vega de Río Palmas saldrá sobre las 17:00 horas del corte de la Policía Local en la Plaza de Nuestra Señora de la Peña.

Esto será después de una jornada llena de actos culturales y tradicionales.

Y el sábado, trasladan en procesión a la imagen de la Virgen a la plaza para la Solemne Eucaristía presidida por el Obispo de la Diócesis de Canarias a las 12:00 horas.