Aday se resiste a abandonar Garajonay

Aday es un joven gomero de 31 años que ha apostado por quedarse en su isla. Vive en El Cercado, uno de los núcleos rurales que pierden población joven

Aday se resiste a abandonar su barrio de El Cercado, La Gomera

Los caseríos rurales pierden población joven. Es el caso de los que limitan con el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, aunque algunos se resisten a tener que abandonar el pueblo.

La paradoja está en que el 60 por ciento de las personas que buscan vivienda desearían mudarse al mundo rural, el 70 por 100 en caso de los jóvenes, según Fotocasa.

Vivir en el entorno de Garajonay

Aday es un joven gomero de 31 años que ha apostado por quedarse en su isla. Vive en El Cercado, un barrio en los límites del Parque Nacional de Garajonay. Ayuda en lo que puede a su madre, una de las últimas loceras de su generación.

Su hermana vive en Tenerife porque reconoce que en el barrio no encuentra las oportunidades que necesita. Aday, sin embargo, se resiste a abandonar, y piden a las autoridades que no dejen morir el barrio, más ayudas para vivienda y más actividades culturales.



