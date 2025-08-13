Publican los admitidos en las Escuelas Infantiles Municipales de Santa Cruz de Tenerife

Las Escuelas de Faina y Tara ofrecen 140 plazas para el curso 2025-2026

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife publicó este miércoles el listado provisional de admitidos y no admitidos en Escuelas Infantiles Municipales de Faina (Ofra-Costa Sur) y Tara (Añaza) para el curso escolar 2025-2026, en el que se ofrecen 140 plazas.

Santa Cruz de Tenerife publicó los admitidos en las Escuelas Infantiles Municipales / Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

De esta manera, se abre un plazo de diez días hábiles para que las personas interesadas presenten las alegaciones que estimen oportunas acompañadas de la documentación en la que fundamenten las mismas.

Gratuitas para 2026

Las Escuelas Infantiles de Santa Cruz son centros educativos que imparten el primer ciclo de educación infantil que contribuye al desarrollo de la personalidad, las capacidades y las competencias de niños y niñas de hasta tres años de edad.

El área de Asuntos Sociales, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz llevará al próximo Pleno Municipal del mes de septiembre la derogación de la ordenanza de las tasas de las Escuelas Infantiles, lo que permitirá que, en 2026, las dos escuelas infantiles con las que cuenta el municipio, Faina y Tara, sean gratuitas para todas las familias.

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, avanzó esta información y apuntó que “con esta iniciativa buscamos eliminar las barreras económicas que aún tienen muchas familias para escolarizar a sus hijos e hijas en las escuelas infantiles municipales».

La información de admitidos y no admitidos, así como la documentación que aportar en cada caso se encuentra en el enlace: https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/procedimientos-y-servicios/t116.