Agea y Navarro ganadores del V Golden Cup de Pádel en Silla de Ruedas

El dúo hispano-francés ganan el V Golden Cup de Pádel en Silla de Ruedas de Fuerteventura ante Husser y Cambronero en la final

Los ganadores del torneo: Óscar Agea y Dorian Navarro

El Club de Pádel Tenis Center de Costa Calma ha sido testigo de un final épico de la V edición de la Golden Cup Santander Agentes de Pádel en Silla de Ruedas. Los campeones coronados han sido Óscar Agea (España) y Dorian Navarro (Francia), quienes se impusieron en la final a la pareja formada por Sébastien Husser (Francia) y Marcos Cambronero (España) con un resultado de 7-6, 7-6.

El encuentro mantuvo la tensión hasta el último punto. Ambas parejas ofrecieron un espectáculo deportivo de altísimo nivel que dejó claro por qué el pádel en silla de ruedas está experimentando un crecimiento exponencial en el panorama internacional.

Una final de campeones

Óscar Agea, campeón del mundo y número 1 de España, formó pareja con Dorian Navarro, número 2 de Francia, demostrando una química perfecta durante todo el torneo. Su único tropiezo llegó en semifinales ante Tony Boval y Nicolas Vandelbergue, encuentro que superaron con solvencia (6-6, 6-1, 6-1).

Por su parte, Sébastien Husser, número 1 de Francia, junto al español Marcos Cambronero, también campeón del mundo, llegaron invictos a la final tras dominar todas sus eliminatorias. Sin embargo, en el partido decisivo no pudieron con la solidez del dúo Agea-Navarro.

El bronce quedó en manos de la pareja francesa Tony Boval y Nicolas Vandelbergue que se impusieron claramente en el partido por el tercer puesto a Marc García y Sergio Martín por 6-1, 6-2.

Clasificación final completa:

1º – Óscar Agea y Dorian Navarro (España/Francia)

2º – Sébastien Hisser y Marcos Cambronero (Francia/España)

3º – Tony Boval y Nicolas Vandelbergue (Francia)

4º – Marc García y Sergio Martín (España)

5º – Fernando Pérez y Mikel Amijedo (España)

6º – Susana Rincón y Vicente Sánchez (España)

7º – Tarik Charbi y Guerouane Mohamed (Marruecos)

8º – Toni Guillen y Isacc Mateos (España)

Susana Rincón, ejemplo de superación

Mención especial merece Susana Rincón, campeona de España y única mujer en este torneo internacional, que junto a Vicente Sánchez compitió con valentía ante rivales de primer nivel mundial. Su participación refuerza el carácter inclusivo e inspirador de esta modalidad deportiva.

Un torneo consolidado

Esta quinta edición de la Golden Cup Santander Agentes confirma a Fuerteventura como referente del pádel adaptado en España. Consolida este evento como el único torneo de pádel en silla de ruedas que se celebra en las Islas Canarias. La competición ha reunido durante tres días a 16 de los mejores jugadores del mundo, procedentes de España, Francia y Marruecos, en un torneo que ha cumplido con creces las expectativas deportivas y del público.

Visibilidad para el deporte adaptado

Más allá de los resultados deportivos, la Golden Cup ha vuelto a demostrar el compromiso de Fuerteventura con la accesibilidad y la visibilidad del deporte en la discapacidad. Las instalaciones del Club de Pádel Tenis Center de Costa Calma han ofrecido durante tres días un escenario perfecto para que deportistas con movilidad reducida puedan competir al máximo nivel.

La cita ya mira hacia su sexta edición en 2026, con la aspiración de seguir creciendo en participación internacional. Además, de consolidarse como una de las pruebas más importantes del calendario mundial de pádel en silla de ruedas.