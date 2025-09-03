Un chófer de guaguas recibió una agresión en plena calle

La seguridad en el transporte público de Tenerife vuelve a estar en el centro del debate tras una nueva agresión a un conductor de guaguas la pasada semana. El incidente, ocurrido en plena calle, reavivó las preocupaciones sobre la frecuencia de altercados en estos vehículos.

El conductor pidió a un pasajero que se bajara por generar disturbios y, en respuesta, le agredieron. Esto ha generado indignación en el sector, que reclama más medidas efectivas para prevenir este tipo de altercados.

Piden sanciones drásticas

Según Jonathan Santos, delegado de Intersindical Canaria y exconductor de TITSA, estos hechos se repiten con frecuencia. «No son aislados, se dan constantemente, y no solo agresiones físicas, sino también verbales. Todas las semanas, al menos uno o dos«, asegura a RTVC.

Santos subraya que, además de la violencia física, los choferes deben enfrentar amenazas y ataques verbales con una alarmante frecuencia, lo que genera un ambiente de inseguridad tanto para los trabajadores como para los pasajeros.

Una agresión reabre el debate sobre la seguridad en el transporte público de Tenerife / Archivo RTVC

Uno de los factores señalados por los sindicatos es la gratuidad del transporte público en la isla, implementada con el objetivo de fomentar el uso de guaguas. Para muchos, la eliminación del costo del billete genera un sentimiento de impunidad entre algunos pasajeros, lo que se traduce en comportamientos despectivos y agresivos hacia los conductores.

Desde TITSA, la empresa que gestiona el transporte en la isla, se ha minimizado el hecho, calificándolo como un incidente «puntual». Sin embargo, el sindicato exige medidas más drásticas para evitar que situaciones similares se repitan.

La petición es clara: endurecer las sanciones para los agresores y reforzar la seguridad en las guaguas para proteger tanto a los conductores como a los pasajeros.