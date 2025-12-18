Agricultores y ganaderos protestan en Bruselas contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Unos 10.000 agricultores y ganaderos protestan en Bruselas / Agencia EFE

Alrededor de 10.000 agricultores y ganaderos se concentran en Bruselas en una movilización que las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA califican como un acto de “rebelión” contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La protesta tendrá un carácter histórico, ya que contará con la participación de representantes de los 27 países de la Unión Europea, lo que supone la primera movilización conjunta del campo europeo en la capital comunitaria. Con ella, el sector pretende lanzar un mensaje contundente a las instituciones europeas: rechaza decisiones que, a su juicio, se toman de espaldas a la realidad agraria y que ponen en riesgo la agricultura y la seguridad alimentaria de la UE.

El eje principal de la protesta será la defensa de una Política Agraria Común (PAC) fuerte, con presupuesto propio, basada en dos pilares y con un enfoque verdaderamente común. Las organizaciones critican la propuesta del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que plantea un fondo único y que, según denuncian, amenaza los ingresos de los agricultores, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria europea.

Además, la movilización incluirá otras reivindicaciones clave, como la exigencia de una política comercial más justa, el rechazo a acuerdos como el de Mercosur, que genera gran incertidumbre en el sector, y una simplificación real de la normativa.

500 agricultores españoles

Las organizaciones agrarias han confirmado la presencia de unos 500 agricultores españoles en la protesta, que coincidirá con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno prevista ese mismo día en el Consejo Europeo. Asimismo, han avanzado que, en función de las conclusiones de dicha cumbre, valorarán un calendario de nuevas movilizaciones tanto a nivel nacional como europeo.