Estos asientos se desplegarán en vuelos entre el 17 de diciembre y 9 de enero

La compañía Air Europa ha reforzado su operativa para Navidad con más de 130 vuelos nuevos y 27.000 plazas, de las cuales 2.800 serán para conectar Canarias con la península, según informó este martes en un comunicado.

Air Europa añade 2.800 asientos a su oferta para viajar a Canarias en Navidad. Archivo RTVC

Estas 27.000 plazas suponen casi un 60 % más que la capacidad extra habilitada en 2024, de los que más de la mitad corresponde a enlaces entre la península y los archipiélagos canario y balear.

Refuerzo en los vuelos

La aerolínea señaló que entre los días 17 de diciembre y 9 de enero desplegará más de 130 vuelos adicionales, gracias al mayor número de unidades de Boeing 787 Dreamliner en trayectos de largo radio y a la llegada de los primeros Boeing 737 MAX en las de corto y medio radio.

Por otro lado, la conectividad entre la península y los archipiélagos vuelve a ser, un año más, la más reforzada de la operativa, con 11.500 plazas adicionales: 8.300 en los vuelos hacia y desde Baleares y 3.200 para Canarias.

Entre los destinos europeos destacan ciudades de gran tradición navideña como Múnich, Zúrich, Roma y Milán, hacia donde pondrá unas 8.000 plazas adicionales.

En cuanto los vuelos al continente americano, se refuerzan destinos como República Dominicana, con más de 5.200 plazas y Miami.