La leyenda del CD Tenerife cumplió los 400 partidos oficiales con el club blanquiazul

Aitor Sanz, capitán del CD Tenerife, manifestó este miércoles en rueda de prensa que sintió «mucha emoción» y se le saltaban las lágrimas en el homenaje que le rindió la entidad el pasado sábado al cumplir 400 partidos oficiales con el conjunto blanquiazul.

Aitor Sanz: «Se me saltaron las lágrimas al ver mi imagen en la puerta 16». Imagen del CD Tenerife

Para conmemorar la efeméride, el club instaló una imagen suya en la puerta 16 del estadio Heliodoro Rodríguez López, coincidiendo con el dorsal que luce con el conjunto isleño.

El jugador madrileño se encuentra a solo catorce partidos de convertirse en el futbolista con más encuentros oficiales disputados en la centenaria historia de la entidad.

El club de su vida

El veterano centrocampista recordó que llegó a la isla con 28 años y que ahora, trece después, está «muy orgulloso» de su trayectoria en el Tenerife, «el club de mi vida», y resaltó que Álvaro Cervera es uno de los entrenadores que más le han marcado.

Por otra parte, Sanz confirmó que en su día pudo jugar en Primera División con el Cádiz, que entrenaba el propio Cervera, pero antepuso el interés del equipo blanquiazul antes que el personal, en un momento clasificatorio apurado para el Tenerife, y porque el club se portó «muy bien» con él durante el año que se perdió por una lesión.

El madrileño no quiso hablar del futuro, sino «disfrutar del presente», y recalcó que el mayor secreto de la actual plantilla es «el esfuerzo y el sacrificio», así como el «alto ritmo» que imponen no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos para mantener la competitividad entre ellos.

Humildes ante el resto de la temporada

Su papel, como el del también veterano Enric Gallego, es recordarle a los jugadores que vienen de una categoría superior «que el pasado solo sirve para firmar contratos», porque en el fútbol lo que vale es el trabajo diario, «el presente y el futuro», olvidando los egos personales.

Por otro lado, el capitán cree que la euforia externa es «normal», por la ventana de doce puntos que tiene el Tenerife sobre el segundo clasificado, pero en el vestuario tienen «los pies en el suelo» y son «humildes», conscientes de que esa situación podría cambiar.

Con respecto al partido del próximo sábado ante el Bilbao Athletic, Sanz aseguró que será «muy difícil» porque el filial rojiblanco ya demostró sus virtudes en la primera vuelta con una victoria por 0-1 en el Heliodoro, y cuenta con jugadores «elegidos», que probablemente terminen formando parte del primer equipo bilbaíno, y dos o tres que «marcan diferencias».