Con 388 encuentros oficiales, Aitor Sanz se convirtió este sábado en el segundo jugador con más partidos disputados del CD Tenerife

Aitor Sanz es el segundo jugador con más partidos del CD Tenerife / CD Tenerife

El actual capitán del equipo isleño, Aitor Sanz, consiguió este nuevo récord con el CD Tenerife este viernes en el partido disputado en el estadio Lasesarre ante el Barakaldo CF, en el que perdieron por 2-0 en la novena jornada del grupo 1 de Primera Federación. Salió de titular en este partido pero fue sustituido por Maikel Mesa en el minuto 81 de juego.

El veterano centrocampista, de 41 años, ha superado a Toño Hernández, quien entre 1982 y 1995 vistió la camiseta del conjunto blanquiazul 387 veces. Ahora por delante de él solamente está Alberto Molina, que disputó 413 partidos entre 1963 y 1976.

Aitor Sanz llegó a Tenerife en el verano de 2013 y cumple su decimotercera temporada. El futbolista madrileño tiene la posibilidad de convertirse en el jugador con más partidos disputados en la centenaria historia de la entidad si consiguiera participar en otros veintiséis encuentros antes de que finalice la temporada 2025-2026.

Este récord se suma al que ya consiguió el pasado 11 de enero cuando superó a Carlos Ruiz como jugador con más edad en vestir la camiseta blanquiazul. Con 41 años el centrocampista pasó a liderar esta lista de la centenaria historia del club.