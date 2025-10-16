El Ayuntamiento de Alajeró apuesta por la digitalización del turismo

El consistorio gomero avanza en la digitalización del turismo destacando puntos de interés mediante realidad aumentada

Informa: Mónica Darias / Sergio Duque

El Ayuntamiento de Alajeró avanza en la digitalización del turismo mediante la puesta en marcha de una aplicación basada en la tecnología de realidad aumentada. Esta herramienta pone en valor rutas y puntos de interés turístico tanto del municipio, como del Parque Nacional de Garajonay.

Una aplicación que, mediante el geoposicionamiento, ofrece datos de interés para los turistas en tiempo real. Esta herramienta también ofrece al visitante información audiovisual y audioguías de cada uno de los recursos turísticos del municipio de Alajeró.

La tecnología de la realidad aumentada añade información digital sobre los lugares de interés turístico, cultural y natural en tiempo real. Esto permite identificar espacios destacados del municipio, generando tanto promoción en origen, como en destino.

Información para visitantes y vecinos

Nicolás Rodríguez, Teniente de Alcalde de Alajeró, destaca que, con esta digitalización del turismo, «tener este tipo de información en el móvil le viene bien no solamente a los comercios, sino también al conjunto de vecinos de nuestra localidad y a cualquier persona que nos visite».

La aplicación está disponible para su descarga mediante las diferentes plataformas para teléfonos móviles Apple y Android.