El alcalde de La Laguna pide la suspensión del partido con el Bnei Herzliya israelí

El regidor de La Laguna pedirá al Consejo Superior de Deportes la suspensión del partido de la Liga de Campeones de Baloncesto contra el Bnei Herzliya israelí

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, pedirá al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a otras «instituciones superiores» la suspensión del partido de la Liga de Campeones de Baloncesto contra el Bnei Herzliya israelí, el próximo 14 de octubre en el pabellón Santiago Martín.

En declaraciones a Radio Club Tenerife recogidas por EFE, Gutiérrez ha opinado que estas instituciones deben posicionarse «claramente» en cuanto a la suspensión de este partido.

Equipo La Laguna Tenerife de baloncesto

No solo «por la imagen», pues «no nos podemos poner de perfil» ni «blanquear un comportamiento atroz» del ejército israelí en Gaza, sino también porque «tenemos conocimiento de las posibles acciones que se vayan a realizar en el municipio con respecto a la participación de este equipo en el Santiago Martín».

Gutiérrez, que antes expresó su negativa a que la Vuelta a España pase por La Laguna si participa el equipo de Israel, ha recalcado que el posicionamiento del gobierno local que preside «es muy claro» y que «hay que tomar medidas drásticas».

Por lo demás, ha dicho comprender «perfectamente la situación» del CB Canarias, que baraja la posibilidad de que este partido se celebre a puerta cerrada.

El presidente de la entidad aurinegra, Aniano Cabrera, señaló la semana pasada que el club se inclinará por la medida que «mayor seguridad» pueda garantizar y que no descartaba ningún escenario salvo jugar en una cancha neutral.