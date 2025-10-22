Juan Antonio Peña mantiene conversaciones con el Ejecutivo canario sobre su instalación

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, manifestó este miércoles su confianza en que el Gobierno de Canarias busque otro lugar para instalar la planta de gas propano que se pretende ubicar en Salinetas, ante las conversaciones que mantiene para tal fin con el Ejecutivo.

El alcalde de Telde confía en que se busquen alternativas a la planta de gas en Salinetas / Archivo RTVC

Este indicó en un comunicado que el «contacto directo y fluido» con el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, «marcan un giro hacia la búsqueda activa de alternativas«, en la que se ha confesado «esperanzado», tal y como señaló en un comunicado.

Alternativas a la instalación

Peña expresó su agradecimiento por la «disposición al diálogo» del director de Energía, al tiempo que puso sobre la mesa posibles espacios alternativos para la instalación, evitando su cercanía a zonas residenciales y priorizando una ubicación compatibilizada con los usos industriales del municipio.

El equipo municipal se muestra “más esperanzado”, puesto que el gobierno autonómico ha comenzado a «considerar opciones de reubicación», lo que supone «un cambio de fase» en el proceso.

En este escenario, el alcalde reconoció expresamente el trabajo del técnico municipal encargado de este expediente, destacando “el esfuerzo en las horas de seguimiento, la interlocución permanente con la administración autonómica y la coordinación con los vecinos de Salinetas”.

Asimismo, el primer edil agradeció la colaboración de los vecinos y vecinas afectados, “quienes llevan meses movilizados».